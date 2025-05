O condomínio de São Leopoldo que ficou ilhado na enchente

Dos 496 apartamentos do Condomínio Charrua, que dispõe de 31 torres, 174 foram atingidos . Todos os 124 que estão no térreo ficaram submersos, e outros 50 situados no segundo andar foram parcialmente atingido. Um deles pertence à professora de inglês Mariani Machado, 57 anos, que mora no bairro há 28 anos. Ela, que leciona há mais de 30 anos para crianças e adolescentes, mora sozinha no condomínio, e desde 2020 concede sua residência para ministrar suas aulas particulares.

Através de um megafone, o aviso informava que as águas do Rio dos Sinos se aproximavam e os moradores deveriam sair de suas residências para buscarem abrigo. Isso porque o rio, que banha a cidade, estava acima da sua cota de inundação - que é de 6,7 metros - e havia invadido o território leopoldense. A força e intensidade da água, que também atingiria horas mais tarde seu condomínio, romperam o dique, no bairro Vicentina, que fica cerca de 2,4 quilômetros da região.

A autônoma Ângela Rodrigues, 45 anos, lembra exatamente o que estava fazendo no dia 2 de maio de 2024, um dia antes de ter sua vida modificada pela, no Vale do Sinos. Ela, que atuava comoresolvia questões administrativas rotineiras ao lado do subsíndico Douglas Alves, 46 anos, que trabalha também como guarda municipal em Gravataí. No dia 3, ambos acordaram com o alerta do carro da Defesa Civil passando pela rua onde moram, no bairro São Miguel, na região oeste da cidade.

Morador sobreviveu 27 dias apenas com doação de mantimentos

O transbordo do dique no lado de São Leopoldo iniciou na madrugada de sábado, por volta de quatro da manhã, conforme dados da prefeitura de São Leopoldo. Mariani Machado, moradora, conta que recebeu orientações de Ângela e Douglas, que permaneceram no prédio, informando àqueles que saíram no dia anterior para que não voltassem às suas residências, pois a área externa dos apartamentos estaria enchendo rapidamente.

Para informar aos moradores, Douglas, subsíndico, deslocou-se próximo ao dique para fazer o monitoramento do seu nível. "No sábado de manhã, acordamos com a notícia de que o dique havia estourado. Eu fui com a minha moto até lá, e quando cheguei no meio do caminho, a água já estava vindo. Mas, mesmo com aquela água vindo, nós achávamos que ia ser água na canela, no joelho no máximo", conta. "Quando a gente viu a água vindo foi realmente assustador, porque aquelas pessoas que ainda estavam resistentes começaram a se movimentar e a retirar seus carros, a pegar suas coisas, levando a roupa quase do corpo", acrescenta Ângela, então síndica do Condomínio Charrua.

Mariani, que já havia saído, inicialmente buscou refúgio na casa de seu irmão, que mora em Portão, Posteriormente, foi para Novo Hamburgo, na casa de seu outro irmão e, por fim, voltou para Portão, mas dessa vez para a casa de amigos. Ela e os amigos atuaram como voluntários na cidade durante a enchente.

O subsíndico Douglas permaneceu no condomínio no seu apartamento no terceiro andar. A tentativa era de evitar possíveis assaltos às residências desocupadas. Durante 27 dias, ele e outros moradores de 20 apartamentos ficaram sem luz, sem água encanada e sem comida, e recebiam mantimentos através de barqueiros voluntários, cujas doações proviam daqueles que haviam saído do condomínio. "As pessoas ainda se sentiam mais seguras daquela forma do que ir para um lugar que elas nem sabem para onde iam. Eu e o Douglas falamos: 'A gente precisa voltar para o condomínio e dizer que aqueles que estão lá não estão abandonados', que a gente está aqui fora olhando por eles", relembra Ângela.

Já Ângela, que mora no quarto andar com sua mãe e seu marido, havia saído de barco no domingo pela manhã e se abrigou em um sítio no bairro Lomba Grande, em Novo Hamburgo. "Ficamos o dia inteiro e a madrugada toda do domingo ali, na expectativa do que nós iríamos fazer. E era um terror à noite, porque eram pessoas desesperadas clamando por socorro. Cachorros e gatos gritando, porque os donos não conseguiram resgatar eles. A gente teve que ficar naquele momento observando todo esse contexto de pânico", descreve, emocionada.