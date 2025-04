Cruzeiro do Sul ainda custa para se reerguer da enchente histórica

maior desastre climático da história do Rio Grande do Sul os municípios do Vale do Taquari, muitos deles pequenos e com pouca estrutura, tentam se reerguer uma sequência que havia começado em setembro de 2023. completa um ano em maio. A enchente, que vitimou 184 pessoas, ainda tem 25 desaparecidos e afetou milhares de gaúchos em diversas regiões do Estado permanece com feridas abertas e cicatrizes bem claras aos olhos de quem circula pelas áreas atingidas. No epicentro da devastação,. A enxurrada, que varreu bairros inteiros e fez a geografia das cidades às margens do Rio Taquari ser modificada de forma permanente, foi a mais destrutiva de A comunidade de Passo de Estrela, às margens do Rio Taquari Na enchente, o rio passou reto pelo curso natural e invadiu Passo de Estrela, com uma força até então jamais vista pelos moradores. A cidade de Cruzeiro do Sul, com pouco mais de 11,6 mil habitantes - dados do Censo de 2022 do IBGE - foi duramente castigada pelo episódio de 2024.e vizinha da cidade de Estrela, que fica na outra margem, foi completamente devastada pela força das águas que chegaram à região entre a noite de 30 de abril e o início do feriado de 1º de maio. Na localidade, o rio faz uma curva à esquerda para contornar o leito em condições normais, mas o que houve em 2024 despedaçou uma região cuja característica era a tranquilidade e a beleza, por ser ribeirinha., com uma força até então jamais vista pelos moradores. Ao revisitar a cena da catástrofe, o que se vê hoje ao passar pelo bairro, que contava com cerca de 600 residências, é uma grande área a céu aberto. Alguns escombros de casas ainda são percebidos mesmo em ruas mais para dentro do bairro, longe do rio. Às margens do Taquari, uma grande árvore sobreviveu em meio à devastação e ao silêncio, que só é quebrado pelo trânsito de máquinas que realizam a retirada de entulhos e o patrolamento das ruas e dos lotes onde outrora estavam as residências. O cheiro de lodo ainda é bastante perceptível, e ao adentrar em locais onde estão os escombros das construções, é possível ver roupas completamente embarradas - e deixadas para trás - itens pessoais, carros completamente destruídos e empilhados pela força da água, além de troncos, galhos, pedras e demais resíduos. Em abril, o governador Eduardo Leite esteve em Cruzeiro do Sul para anunciar uma série de investimentos, voltados sobretudo para três áreas da cidade - Passo de Estrela, São Gabriel e Rosa. A área destruída vai se tornar um parque linear e um memorial às vítimas. A região foi classificada como Área Diretamente Atingida e incluído no Mapa Único do Plano Rio Grande como zona de alta suscetibilidade à inundação, o que impossibilita novas construções. As famílias serão remanejadas para um novo terreno, distante quase dois quilômetros da localidade . O projeto urbanístico será realizado pelo governo estadual, enquanto a infraestrutura ficará a cargo da prefeitura.



Moradora relembra força Rio Taquari ao varrer o bairro Passo de Estrela

Pedras que pertenciam à casa da família Vaz ainda estão no terreno /TÂNIA MEINERZ/JC

A vida da família liderada pela dona de casa Melissa Vargas Vaz já tinha começado a mudar no início de setembro de 2023. Ela morava com o marido e os quatro filhos em uma casa que ocupava dois terrenos na avenida Beira-Rio quando, naquela oportunidade, o Rio Taquari decidiu medir forças contra os moradores de Passo de Estrela. Aquela, até então, já era a maior cheia registrada no município. "Em setembro, a água entrou na nossa casa. Nós tínhamos começado uma obra para construir mais um andar, para tentar evitar que a água entrasse. Os alicerces já estavam prontos, esperando para finalizarmos", conta. Entretanto, o investimento da família na casa foi interrompido pelo aviso de um amigo da família, no dia 1º de maio. "Ele nos avisou: peguem as coisas de vocês e saiam de casa. Conseguimos levar quase tudo de pertences pessoais e viemos para a casa da minha comadre. Daqui, assistimos tudo da enchente", relembra Melissa, ao se referir à subida do rio. Ao rememorar a chegada da água no bairro, a moradora chorou. "Foi um horror. As ondas eram fortíssimas, parecia o mar", conta. Alguns dias depois, ela e a família decidiram voltar até a casa onde moravam para ver a situação. Segundo ela, o cenário era de relativa tranquilidade, pois os danos se limitavam, naquele momento, ao alagamento e ao barro que estavam nos móveis. Porém, na noite seguinte, o Rio Taquari decidiu varrer o bairro Passo de Estrela. "Vimos a escola e a igreja caírem, troncos de árvores serem levados, postes de luz. Quando a água abaixou, voltamos para a nossa casa e não tinha mais nada, só o terreno", lembra a moradora. A casa que servia de abrigo para a família Vaz também foi atingida. Uma chácara virou o porto seguro de 50 pessoas da região para passar a noite e guardar o que restava dos itens pessoais. Cerca de uma semana depois é que Melissa conseguiu retomar a vida. Enquanto aguarda por um novo lar, a moradora de Cruzeiro do Sul recebe aluguel social de R$ 1 mil e mora em uma casa a cerca de três quadras de onde era o lar. Os filhos, que estudavam na região, precisam pegar transporte escolar para continuar no colégio. O sonho é conseguir se reerguer e retomar os planos da família. "Acho que o primeiro de tudo é pensar que estamos vivos. A gente está acostumado a batalhar, ir atrás. Tenho filho pequeno. Preciso ser forte, né? Não é fácil começar do zero", complementa.

"A cidade está muito machucada", afirma prefeito César Marmitt

Cadastro feito pela prefeitura identificou 1.109 casas atingidas em todo o município /TÂNIA MEINERZ/JC