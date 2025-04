Nova área em Cruzeiro do Sul vai substituir bairro Passo de Estrela

O governador Eduardo Leite, acompanhado de secretários de Estado, esteve em Cruzeiro do Sul na terça-feira (22), onde formalizou uma série de ações para ampliar a reconstrução e viabilizar novas moradias no município, num total de investimentos de mais de R$ 122,8 milhões. A visita marcou o início das atividades alusivas a um ano das enchentes de 2024, que destruíram completamente o bairro Passo de Estrela. Entre os anúncios, estão a sanção da lei que doa ao Estado terreno da prefeitura permitindo a construção do Novo Passo de Estrela, bairro planejado em área protegida que abrigará centenas de famílias.

Também foi anunciada a contratação de 97 casas definitivas para o bairro São Gabriel, a liberação de convênio para infraestrutura no bairro Rosa e a abertura da via principal que irá ligar o Novo Passo de Estrela ao terreno antigo, onde será construído um parque memorial linear.

Com aproximadamente 250 mil metros quadrados e 215 residências destruídas, o local foi classificado como Área Diretamente Atingida (ADA) e incluído no Mapa Único do Plano Rio Grande como zona de alta suscetibilidade à inundação. Diante da impossibilidade de reconstrução no mesmo local, o governo do Estado, a prefeitura e o Ministério Público firmaram acordo para transformar o antigo bairro em um Parque Linear Memorial.

Ao lado do governador, o prefeito Cesar Leandro Marmitt (Dingola) sancionou a lei que oficializa a doação, pelo município, de terreno ao Estado para viabilizar a construção no Novo Passo de Estrela. A área fica ao lado de outro terreno que já havia sido desapropriado pelo Estado, ao custo de R$ 5,5 milhões, e onde estão atualmente 30 moradias temporárias das 58 que Cruzeiro do Sul recebeu. Juntas, as duas áreas somam cerca de 33 hectares, nos quais a Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária (Sehab) vai desenvolver o projeto urbanístico para o novo bairro. O Novo Passo de Estrela tem investimento estimado de R$ 40 milhões