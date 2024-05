São Leopoldo decreta calamidade pública e tem 100 mil pessoas fora de casa

O prefeito de São Leopoldo, Ary Vannazi, decretou situação de calamidade pública diante da elevação do Rio dos Sinos, que registrou às 11h deste sábado (4) o nível de 8,07m, e com rompimento em trecho do dique junto à Casa de Bombas do arroio João Correa. O Comitê de Crise estima que cerca de 100 mil pessoas estão fora de suas casas nas regiões Nordeste, Norte e Oeste. Os pontos mais atingidos com alagamentos de ruas e avenidas são os bairros.

O alerta máximo vinha sendo dado diante das elevações das águas e do transbordamento das bacias do Rio dos Sinos pelo volume de chuvas da última semana. A madrugada inteira foi de resgate pelas equipes e os trabalhos seguem intensos e em locais cada vez de acesso mais difícil. Na sexta-feira (3), o prefeito Ary Vanazzi emitiu alerta para evacuação imediata nestas regiões de São Leopoldo, pedindo que as pessoas buscassem abrigos da prefeitura ou casas de familiares e de amigos, devido a e