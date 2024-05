Ponte sobre o Rio dos Sinos, na BR-116, é bloqueada em São Leopoldo

A ponte sobre o Rio do Sinos, na BR-116, em São Leopoldo, no Vale do Sinos, foi totalmente interditada nesta sexta-feira (3) pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT). O motivo é a elevação do rio, que bateu a marca de quase oito metros na cidade.

De acordo com informações, um trecho da pista apresentava rachaduras. A autarquia federal afirmou que não há previsão para liberação do trânsito no local. Há, inclusive, o risco de rompimento. Por causa disso, o caminho alternativo é por dentro do município, com uso pelas avenidas Dom João Becker e avenida João Corrêa.

A cidade de São Leopoldo também sofre com outros transtornos em passagens dentro da cidade. A ponte 25 de Julho, histórica no município, também precisou ser interditada por conta da elevação do Rio dos Sinos. O trecho está sinalizado para os motoristas.