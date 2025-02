São Leopoldo e Novo Hamburgo anunciam acordo para prevenção contra cheias

As prefeituras dos municípios de Novo Hamburgo e São Leopoldo, região metropolitana de Porto Alegre, anunciaram, na última sexta-feira (21), um acordo para prevenir futuras cheias do Arroio Gauchinho, que atinge principalmente os moradores que vivem próximo às suas margens. O acordo, interpretado como a melhor alternativa logística e economicamente, visa compartilhar recursos e equipamentos entre as duas cidades.

Conforme a prefeitura hamburguense, no passado, devido ao atrito, necessitou-se de intervenção do Ministério Público, de modo a encontrar uma solução para garantir a manutenção do serviço da casa de bombas, serviço essencial para não alagar tanto a Vila Palmeira como a Vila Brás. O acordo atual é visto como “parceria inédita”, e visa proporcionar maior eficácia ao sistema de drenagem dos municípios.– cujas operações podem ser executadas tanto submersas, como emersas –, que ajudaram no escoamento da água após a inundação. Os equipamentos agora serão instalados junto à casa de bombas do bairro Santo Afonso, em Novo Hamburgo, e, com isso, o local terá nove bombas à disposição, levando em conta as sete já instaladas no município.Com a medida, serão beneficiados os moradores da Vila Palmeira, em Novo Hamburgo, e da Vila Brás, em São Leopoldo, ambos situados na região do Arroio Gauchinho, o limite entre os dois municípios. Conforme dados da prefeitura leopoldense, os custos das bombas anfíbias foram de R$ 800 mil, e a cidade pagará a energia elétrica que será consumida pelos equipamentos.Segundo o prefeito de São Leopoldo, Heliomar Franco, o. Próximo às margens do local, está situada uma vala que frequentemente inunda, o que favorece a proliferação de insetos, considerado um risco à saúde pública. “Havia mau cheiro, dificuldade de limpeza do leito, e agora com essa obra que nós estamos fazendo, vamos poder limpar com mais facilidade e também proporcionar mais saúde para a população”, explica.A previsão para a implementação dessas medidas é de um mês. Além disso, as duas prefeituras vão unir esforços para garantir a limpeza da bacia de contenção. O local costuma ser usado para descarte irregular, o que causa assoreamento e atrapalha a vazão da água. Para impedir este descarte, serão realizadas campanhas educativas a fim de conscientizar a população, assim como a fiscalização da Guarda Municipal com a aplicação de advertências ou multas.