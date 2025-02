Prefeitura de São Leopoldo prorroga Aluguel Social por mais seis meses

A Prefeitura de São Leopoldo, por meio da Secretaria Municipal de Habitação (Semhab), anunciou nesta sexta-feira, 14 de fevereiro, a prorrogação do contrato do Aluguel Social-Calamidade Pública por mais seis meses. A medida beneficia 1152 moradores que recebem o auxílio, destinado às famílias atingidas pela enchente de maio de 2024.

De acordo com o secretário municipal de Habitação, Rodrigo Bach Martins, a prorrogação do contrato garante a continuidade do apoio às famílias que ainda se recuperam dos prejuízos causados pela calamidade pública. "Essa é uma boa notícia para as famílias que dependem desse auxílio para reconstruir suas vidas", afirmou Martins.

No entanto, o secretário alertou para um possível atraso no pagamento para parte dos beneficiários. O recurso irá entrar dentro da próxima semana. O problema ocorreu devido ao cancelamento dos empenhos de 2024 ao final do ano passado. A gestão municipal está trabalhando para regularizar a situação o mais breve possível.

Para esclarecer dúvidas ou obter mais informações, os beneficiários podem entrar em contato com a Secretaria Municipal de Habitação pelo telefone (51) 2200-0345. A Prefeitura reforça seu compromisso em garantir o suporte necessário às famílias afetadas pela enchente, enquanto busca a regularização dos pagamentos.

Em novembro, a Prefeitura de São Leopoldo, havia publicado o segundo lote das famílias que beneficiadas pelo Aluguel Social-Calamidade Pública. No total, 1.641 moradores foram contemplados com recursos provenientes do governo estadual e da prefeitura.

O valor por família equivale ao montante de R$ 400, no qual o município subsidiará os outros 50% do valor para inteirar o aluguel de R$ 881,82. A seleção das famílias é foi feita por meio de critérios do Estado