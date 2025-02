Comissão da Assembleia cobra providências após brigadiano agredir gestante em São Leopoldo

Um policial militar agrediu com um cassetete uma mulher grávida de oito meses após perceber que ela gravava a abordagem realizada pelos oficiais, em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. O caso aconteceu nesta quinta-feira (20). A agressão foi registrada em vídeo. Gravações publicadas nas redes sociais mostram PM pegando cassetete dentro de viatura, caminhando até mulher grávida e então desferindo pelo menos dois golpes nela, enquanto testemunhas reclamam. "Liga ali para a Corregedoria agora", diz uma delas.

A Brigada Militar disse ter "adotado providências" sobre caso. Procurada, o 25º BPM (Batalhão de Polícia Militar) afirmou que "um procedimento investigatório foi aberto para elucidação do fato e que os instrumentos adequados de saneamento serão adotados na forma legal". A Brigada Militar não divulgou o nome do policial que agrediu a mulher.

A corporação destaca que não compactua com desvios de conduta de seus integrantes e reafirma seu compromisso com a defesa dos direitos e garantias fundamentais, atuando diuturnamente em defesa da sociedade. Comunicação Social do 25° BPM

Em nota, a Comissão de Cidadania e Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, presidida pelo deputado Adão Pretto Filho (PT), manifestou "profunda preocupação" com o episódio que indicou ser "um ato inaceitável que fere os direitos fundamentais e a dignidade humana".

A Comissão informou que solicitará uma audiência com integrantes do governo estadual responsáveis pelas forças de segurança para cobrar explicações, e encaminhou o caso para a Corregedoria da Brigada Militar, solicitando providências urgentes. "Não podemos tolerar a violação de direitos de forma tão brutal, especialmente contra os mais vulneráveis", indicou em nota.