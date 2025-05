Roca Sales convive com escombros e desânimo após desastre

As marcas nos prédios e em espaços públicos ainda são bastante visíveis. No Hospital Roque Gonzales, por exemplo, a marca amarronzada da água mostra que as janelas da instituição foram totalmente cobertas. Algumas quadras adiante, em direção ao interior do município, casas abandonadas dão um tom de memorial da enchente; restos de árvores, lixo e móveis destruídos contam à reportagem do que a natureza foi capaz.

A segunda cena é a de esqueletos de lojas e residências ainda remanescentes . Na frente do frigorífico, uma loja, que parecia de ser bazar a preço popular, poderia ser descrita como uma estrutura bombardeada, cujos alicerces ainda permanecem, mas o interior é absolutamente vazio. Na rua 31 de Março, outro resquício da enchente apavora quem circula pela cidade. No telhado de uma casa, um enorme tronco de árvore permanece meses depois , como uma espécie de lembrança sobre a altura em que rio atingiu naquela parte da cidade. Segundo o Serviço Geológico do Brasil, em Muçum, vizinha de Roca Sales, o rio Taquari atingiu a marca de 26 metros, cerca de 13 metros acima do nível normal , um recorde que superou marcas de 1941 e 2023.

Isso porque, de acordo com a prefeitura, em torno de 2 mil pessoas deixaram a cidade após as enxurradas consecutivas . Ao cruzar a ponte da ERS-130 sobre o rio Taquari e ingressar na cidade, duas cenas impactam o visitante.

Na segunda reportagem da série sobre o um ano da enchente foi a vez de visitar um dos municípios gaúchos mais arrasados pela força da natureza . A pacata cidade de Roca Sales, no Vale do Taquari, tem a calmaria como uma das características desde a emancipação do município em relação à Estrela, ocorrida em 1954. Com pouco mais de 10 mil habitantes, a economia da cidade se baseia, principalmente, no setor primário, que representa 50% do Produto Interno Bruto (PIB).- o silêncio e o pouco movimento das ruas da cidades se acentuaram, e o motivo está ligado diretamente à maior tragédia climática da história do Rio Grande do Sul.

Aposentada perdeu renda de aluguel de oito casas, todas destruídas

Com a morte do marido, o shitzu Chico é a companhia de Maria Terezinha /TÂNIA MEINERZ/JC

A aposentada Maria Terezinha da Silva é moradora de Roca Sales há 50 anos. Ela e seu marido Cândido moram na rua 31 de Março, logo na entrada da cidade. Ao longo de todos esses anos, a família decidiu investir as economias na compra de terrenos e casas para obter a renda de aluguel. Ao todo, adquiriram oito no município, sendo quatro dessas propriedades na frente de onde moram. O somatório dos pagamentos proporcionava R$ 11,5 mil mensais para a família, fora os valores de aposentadoria que ambos recebiam, o que trazia uma vida tranquila para ambos.

As sucessivas enchentes mudaram o cenário da família de maneira abrupta. Os episódios de setembro e novembro de 2023, além de maio de 2024, acabaram com a renda do casal. As oito casas foram destruídas pelo rio Taquari, que atingiu, também, o primeiro andar da residência de Maria. "Nós saímos no dia 29 de abril, uma segunda-feira à tarde, de casa. Pegamos o carro e fomos até um ponto mais alto da nossa rua para nos abrigarmos. Todo esse tempo fique com meu marido já muito doente por causa do câncer", descreve a aposentada.

De lá, ela conta que viu casas inteiras serem arrastadas. Contêineres do frigorífico começaram a boiar e se chocaram contra as residências. Na casa dela, o primeiro andar foi tomado pela água, e parte da construção também precisou de reforma. Para isso, Maria Terezinha precisou procurar outro lugar para morar. "Perdemos toda a renda e fiquei com um salário mínimo só. Com esse dinheiro, precisei pagar R$ 1 mil de aluguel e sobrava R$ 400,00 para luz, água, alimentação. Fiquei até dezembro do ano passado fora de casa", conta.

Antes das cheias, terrenos eram preenchidos por casas GOOGLE MAPS/DIVULGAÇÃO/CIDADES

No fim de maio de 2024, o marido de Maria Terezinha faleceu. Segundo ela, houve uma piora no quadro em meio ao caos da enchente, que obrigou ele a ser levado ao hospital. Questionada como é a vida após o desastre climático e o falecimento de Cândido, a aposentada não esconde a tristeza. "Eu choro muito, todos os dias. A minha vida virou de ponta cabeça. Nem sei como estou aqui ainda... O único motivo que me faz ficar viva é meu cachorrinho, o Chico. Meu marido, antes de morrer, disse para mim 'cuida bem dele'. É por ele que eu acordo todos os dias", diz.