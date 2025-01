Destruída na enchente, ponte no interior de Santa Maria é recuperada

A prefeitura de Santa Maria segue trabalhando para melhor os acessos no interior do município. Após reconstrução, a Ponte da Invernadinha, no distrito de Arroio Grande, está liberada para o tráfego de veículos. A ponte fica na localidade de Invernadinha, que liga as estradas Pedro Fernandes, na localidade de Três Barras e a estrada do Lobato, na ERS-511, e tem cerca de 30 metros de extensão sobre o Arroio Grande.

A estrutura anterior que havia na estrada da Invernadinha foi levada pela forte correnteza causada pelas chuvas intensas durante a enchente de maio. Devido à ocorrência climática do ano passado que mudou toda a geografia do local em relação à ponte original, foi necessário refazer o aterramento e o reforço das cabeceiras, além de elevar o terreno em 5,5 metros da altura. Ainda na extensão do arroio, um servidor trabalha com a escavadeira hidráulica e realiza o desassoreamento das margens do Arroio Grande.

O trabalho para a reconstrução da nova estrutura em madeira teve início na última semana e o serviço foi executado pela Prefeitura com o apoio de moradores da localidade do distrito. O investimento na obra é de recursos próprios do Município.

"Com a obra concluída, é mais uma estrada que fica liberada para o acesso de moradores e tráfego de veículos. Foi muito importante a ajuda da comunidade na execução da nova ponte. Para orientar melhor os motoristas, nos próximos dias será feita a sinalização na ponte. Além disso, seguimos com o cronograma de serviços de melhorias em todos os distritos", diz o secretário de Desenvolvimento Rural, Marcelo Dalla Corte.

Outras equipes da Prefeitura trabalham na recuperação de importantes estradas do interior do município. Nesta semana, está em andamento os serviços de patrolamento, envaletamento, empedramento e compactação nas estradas Vista Alegre e Passo da Porteira, no distrito de Arroio do Só, e nas estradas da Favorita e dos Banhados, no distrito de Santa Flora. Para os próximos dias, será realizada a reforma na ponte do Coitadinho, também localizada no mesmo distrito.