Prefeitura faz reparos após forte chuva em Caxias do Sul

A prefeitura de Caxias do Sul está investindo em uma série de ações para minimizar os danos causados pelas fortes chuvas que atingiram o município nos últimos dias. As iniciativas incluem obras de manutenção, reconstrução de redes de drenagem e intervenções emergenciais em locais críticos.

Na rua Cuiabá, localizada no bairro Industrial, região oeste do município, as chuvas recentes causaram grandes estragos, destruindo parte da via e alagando diversas residências. Em resposta, equipes da Subprefeitura do Rizzo estão executando, nesta terça-feira (21), a construção de uma nova rede de drenagem com maior capacidade de vazão. Além disso, outra rede de drenagem próxima está sendo ampliada para corrigir os problemas que afetam as famílias da região.

Outro ponto que está recebendo atenção da Secretaria de Obras é a avenida Ângelo Guisso, no bairro Esplanada, onde equipes realizam a limpeza de um canal pluvial que estava assoreado por lodo e detritos. Essa obstrução comprometia o escoamento das águas pluviais, aumentando os riscos de alagamento.

Além disso, na rua Tancredo Feijó, no bairro Rio Branco, seguem as obras de construção de um desvio de rede de drenagem, projetado para combater os alagamentos que afetaram residências.