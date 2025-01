Volta às aulas movimenta papelarias de Santa Cruz do Sul

O Sindicato do Comércio Varejista de Santa Cruz do Sul e Região (Sindilojas-VRP) realizou um levantamento feito junto à base de dados da entidade sobre a volta às aulas. O estudo revela que são mais de 26,5 mil alunos que retornam às escolas do município de Santa Cruz do Sul, em um calendário que já inicia em meados de fevereiro. Pais já antecipam as compras para evitar filas e correria de última hora. Segmento acredita em crescimento nas vendas com a proximidade do início efetivo das aulas.

Conforme as informações apuradas pelo Observatório Econômico: indicadores para o desenvolvimento local, a plataforma de dados adquirida pelo Sindilojas-VRP, em quantitativo de matrículas, a rede municipal de educação é a maior de Santa Cruz do Sul. Ao todo, 36,6% das matrículas - 9.622 alunos - estão vinculados ao município, responsável pela Educação Infantil e parte do Ensino Fundamental no município. Na sequência, a rede privada detém 32,5% das matrículas, que corresponde a 8.615 alunos. A rede pública estadual corresponde por 8.286 matrículas, com 31,2% do total apurado. Ainda conforme a ferramenta, 51,1% dos alunos matriculados são do sexo masculino e 48,9% feminino.

De acordo com o presidente do Sindilojas-VRP, Mauro Spode, com o passar do tempo e o aumento no número de estudantes, a busca por produtos de papelaria, para atender as listas escolares faz com que uma parte do varejo tenha um início de ano muito positivo, com a comercialização de material escolar. "Hoje contamos com 34 empresas que atuam no segmento de papelaria, a maior parte delas formada por microempresas, que sabidamente são as que mais empregam em nosso país. Todo este contingente ajudará a movimentar a economia ainda no período considerado como de férias para grande parte da população", ressalta o presidente.

Spode ainda revela que os estabelecimentos que comercializam os materiais escolares não estão todos localizados apenas no Centro. Embora a maior parte das empresas esteja situada no Centro - 18 lojas - há empresas também em pelo menos 13 bairros de Santa Cruz do Sul, situação que amplia o acesso às compras, dando oportunidade ao consumidor realizar suas compras com maior comodidade. "Santa Cruz do Sul é uma cidade polo de comércio e serviços, por conta disso, a oferta de lojas e estabelecimentos especializados sempre é um pouco maior. Em função disso, podemos projetar que esta temporada escolar irá contribuir muito com o desempenho do varejo, promovendo bons negócios e oportunidades para o segmento", projeta.