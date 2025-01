Comércio de Caxias do Sul vendeu menos no Natal de 2024

As vendas de Natal no comércio caxiense tiveram retração de 4,1%, em comparação ao mesmo período de 2023. De acordo com levantamento realizado pela CDL Caxias com lojistas da cidade, o feriado no meio da semana contribuiu para que a população viajasse mais cedo e diminuísse o fluxo de consumidores próximo à data. Outro ponto sinalizado pelos participantes foi a redução do poder aquisitivo da população e o aumento da inflação, observado pela mudança nas escolhas dos consumidores, que refletiram na decisão por presentes simbólicos e itens de menor valor.

No Natal de 2024, o ticket médio chegou a R$ 506,32. O valor também ficou estável em relação a 2023, que havia sido de R$ 501,84 por consumidor.

Apesar da redução nas vendas, a maioria dos empresários entrevistados afirmou que as negociações para a principal data comemorativa do comércio foram iguais ou melhores do que do ano anterior. A amostragem incluiu estabelecimentos de sete segmentos varejistas: bebidas e alimentos, brinquedos, cosméticos, eletrodomésticos e eletrônicos, joias e relógios, utensílios domésticos e vestuário e calçados.

Ainda de acordo com os lojistas, 45,9% dos clientes compraram uma semana antes do Natal, 27% nos 15 dias que antecederam a data e 8,2% no início de dezembro. Cerca de 32% das aquisições foram pagas por Pix, 27,7% com dinheiro e 25,5% com cartão de crédito. Os aplicativos de mensagens, as redes sociais e o site das empresas, nesta ordem, foram os principais canais utilizados pelos lojistas para comercializar os produtos. A amostragem foi realizada entre os dias 7 e 10 de janeiro, pelo Núcleo de Informações de Mercado da CDL Caxias.