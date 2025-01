Vendas pré e pós-Natal movimentaram lojas de Santa Cruz do Sul

A movimentação de consumidores nas ruas nos dias que antecederam o Natal confirmou o desempenho positivo do varejo no município de Santa Cruz do Sul. Um levantamento feito pelo Sindicato do Comércio Varejista de Santa Cruz do Sul e Região (Sindilojas-VRP) mostra que o período foi considerado melhor do que o ano anterior, contribuindo com um aumento médio de 5% nas vendas realizadas durante o mês de dezembro, na comparação com o mesmo período do ano de 2023.

Conforme o presidente do Sindilojas-VRP, Mauro Spode, a expectativa da entidade acabou se confirmando, especialmente nos últimos dias que antecederam o Natal, a partir do dia 20 de dezembro. "É uma tendência que se registra nos últimos anos, muito ligada ao pagamento do abono de 13º salário, realizado obrigatoriamente até esta data. No entanto, o que nos chamou atenção neste último ano foi a presença numerosa de consumidores, dispostos a efetivar a compra a partir desta data", ressalta.

Spode explica ainda que, em comparação com o Natal de 2023, o volume de negócios fechados até surpreendeu, de forma positiva, alguns segmentos específicos, como setores de bazar, perfumaria e autocuidado. "Algumas empresas ouvidas pela entidade registraram até mesmo o dobro de vendas na comparação com o ano anterior. Fatores como a localização da loja, marcas comercializadas e produtos também têm participação neste desempenho", confirma o presidente, destacando que as maiores compras - em termos de valor - ocorreram a partir do último fim de semana que antecedeu a data.

As compras realizadas no pós-Natal também chamaram atenção do Sindilojas-VRP neste ano. De acordo com Spode, os consumidores que buscaram a troca de produto acabaram adquirindo outros artigos, dando sequência ao movimento de vendas, mesmo após passada a comemoração natalina.