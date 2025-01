Prefeitura e entidades carnavalescas de Pelotas se reúnem para discutir viabilidade do Carnaval 2025 na cidade

Representantes da Prefeitura de Pelotas e da diretoria da Associação das Entidades Carnavalescas de Pelotas (Assecap) se reuniram para tratar do Carnaval de Passarela. Presente no encontro, a vice-prefeita Daniela Brizolara enfatizou que será preciso construir juntos, decidir quando e como será feito o evento na cidadeCarnaval, considerando as condições reais e o prazo curto para a liberação de recursos.

O presidente da Assecap, Edson Luis Planella, adiantou que será preciso ajustar o calendário dos desfiles de acordo com o cronograma de repasses do Executivo. Planella disse que o total de investimentos para manter uma estrutura semelhante à do ano passado na Passarela é de R$ 477 mil. O orçamento total de 2024 foi de R$ 767 mil, considerando os valores de subvenção repassados às 19 entidades carnavalescas - sem contar com os custos da Festa da Corte e premiações das campeãs.

Até o momento, a Assecap conta com R$ 300 mil assegurados e tem a expectativa de receber pelo menos R$ 390 mil da prefeitura - mesmo valor do ano passado. "Se recebermos a primeira parcela na primeira quinzena de fevereiro e a segunda até 10 de março, acredito que conseguiríamos fazer o Carnaval no primeiro final de semana de abril", especula Planella. A Secretaria de Cultura (Secult) orientou a diretoria a encaminhar toda a documentação, a fim de viabilizar os repasses dentro dos prazos sugeridos.