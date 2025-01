Seberi recebe R$ 3 milhões para obras de pavimentação

Mais de R$ 3 milhões estão sendo investidos na revitalização do pavimento de 10 ruas no município de Seberi, por meio do programa Badesul Cidades. As obras incluem serviços de capeamento e recapeamento asfáltico, financiados pela agência de fomento vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, em parceria com a prefeitura.

Na Avenida General Flores da Cunha, além do recapeamento asfáltico, os canteiros centrais estão sendo revitalizados, com a instalação de postes e luminárias. Cerca de 60% das obras de pavimentação já foram concluídas, As ruas adjacentes à Avenida General Flores da Cunha que também passam por melhorias incluem: José Bonifácio, Pinto Bandeira, Dr. Alfredo Westphalen, TV Sauer, Cel. Borges do Canto, Tem. Cel. Pedro Rodrigues, Cel. Evaristo do Amaral, João Pessoa e José Garibaldi.

A previsão é de que todas as obras sejam entregues à população no primeiro trimestre de 2025. "A melhoria da mobilidade urbana é o principal objetivo desse processo de concessão de crédito, que oferece não apenas recursos, mas também qualidade de vida e desenvolvimento aos municípios gaúchos", destacou o presidente do Badesul, Claudio Gastal.