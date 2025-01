Venâncio Aires define local de nova sede do CIES

O ano de 2025 começa com a definição do projeto em Venâncio Aires para iniciar a construção da nova sede que abrigará o Centro Integrado de Educação e Saúde (CIES). O prefeito Jarbas da Rosa e o secretário municipal de Governança, Tiago Quintana, informaram à coordenadora do serviço no município, Viviane de Oliveira, que está escolhido o local que abrigará a nova sede própria e o próximo passo será visitar centros considerados modelo no atendimento no Rio Grande do Sul e no país. O objetivo, após 16 anos de espera, é construir um prédio moderno e definitivo, prevendo a demanda crescente por atendimentos preventivos e tratamentos qualificados de crianças e adolescentes.

Sobre a nova sede, que será construída a partir de financiamento já aprovado pela Câmara de Vereadores, o local escolhido é o terreno do município que abrigava o prédio do Centro de Atendimento a Doenças Infecciosas (Cadi), na rua 1º de Março, ao lado da atual escola do Senai. A notícia foi confirmada no dia em que a coordenadora do CIES apresentou o relatório 2024 e confirmou crescimento de 25% nos atendimentos do Centro em apenas um ano. "Nossa demanda é crescente e, apesar de todo esforço para terceirizar serviços e buscar novos profissionais, também não temos mais espaço", resumiu Viviane Oliveira, que coordena o serviço na cidade. Enquanto em 2023 foram cerca de 7.500 atendimentos, no último ano o número chegou a 9.366.

Dentre os principais atendimentos prestados às crianças e adolescentes com alguma dificuldade ou em busca de diagnóstico pela escola estão: psicopedagogia (31,7%), pediatria (31,6%), psicologia (17,3%), fonoaudiologia (7,3%) e neurologia (6,4%). Dentre os encaminhamentos, a grande maioria, 69,9%, são do sexo masculino, e 30,1% feminino. Já a faixa etária é dividida em 38,9% de zero a cinco anos de idade, 41,5% de 6 a 9 anos e 25,6% de 10 a 15 anos.