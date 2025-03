Novo Centro da Juventude de Alvorada é inaugurado

O governo do Estado e o Centro de Integração Empresa Escola do Rio Grande do Sul (CIEE-RS) inauguraram, no fim da semana passada, o novo edifício do Centro de Juventude (CJ) Alvorada. A unidade, que iniciará suas atividades em breve, está localizada na rua Tupã, 65, no bairro Maria Regina/Salomé.

O CJ de Alvorada é um projeto socioeducativo voltado para jovens de 14 a 24 anos em situação de vulnerabilidade social, com foco no protagonismo juvenil. O centro oferecerá oportunidades de desenvolvimento, educação e capacitação, além de estimular a autonomia e a participação ativa dos jovens na comunidade. O espaço, que contou com investimento estadual de R$ 7,1 milhões, receberá as atividades do Programa de Oportunidades e Direitos, executado pela Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos.

Responsável pela gestão das atividades do CJ Alvorada desde 2011, o CIEE-RS busca proporcionar oportunidades educativas e de trabalho, além de fortalecer a coesão social na região. O CJ já atendeu mais de 4.810 jovens — e mais de 400 já passaram por lá como multiplicadores, atuando como lideranças nas comunidades.

Entre os diferenciais do projeto, estão a autonomia para escolher e até ministrar atividades, reforçando a participação ativa e o desenvolvimento de habilidades de liderança dos jovens. Além disso, é incentivado o perfil de "Jovem Multiplicador", com os jovens sendo motivados a trazer outros participantes para o projeto, funcionando como disseminadores de conhecimento dentro de suas redes sociais e familiares.