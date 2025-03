Prefeitura de Erechim retirou 807 pessoas do cadastro do Bolsa Família

Entre dezembro e março, a cidade de Erechim registrou uma queda de 417 famílias que deixaram de compor o cadastro do Bolsa Família. São 807 pessoas que ampliaram a renda per capta para mais de R$ 218,00, sobretudo com o ingresso no mercado de trabalho.

A diminuição no número de beneficiários do Bolsa Família em Erechim é resultado das iniciativas voltadas para a capacitação e inserção no mercado de trabalho. Com o foco na autonomia financeira, a prefeitura tem implementado programas de qualificação profissional, oficinas de empreendedorismo e parcerias com empresas para facilitar a contratação de pessoas em seus quadros de funcionários. Essa estratégia tem sido eficaz, refletindo uma realidade em que mais famílias estão conseguindo se sustentar sem a dependência de benefícios e auxílios.

"Trabalhamos para oferecer uma vida digna à todas pessoas e ofertar e criar vagas de emprego é o que transforma a realidade dos cidadãos, inserindo eles no mercado de trabalho como o maior e mais gratificante benefício", afirma o secretário de Assistência Social, Micael Kasmirski. Segundo a prefeitura, a mudança feita na cidade não é resultado de cortes ou da exclusão de quem realmente precisa do benefício em Erechim, mas de um trabalho técnico e conjunto qualificado para conseguir inserir a população no mercado de trabalho.