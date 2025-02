Venâncio Aires corta quase 300 cadastros do Bolsa Família

A prefeitura de Venâncio Aires realiza uma força-tarefa para identificar e reduzir famílias dependentes do programa Bolsa Família, do governo federal. Até o momento, foram identificados 289 cadastros de famílias, que tiveram o benefício cortado, no qual não se enquadravam nos requisitos do programa. Especialmente a partir de novembro de 2024, o município tem uma atenção especial no assunto, após aumento no número de cadastrados. Atualmente, são 3.090 beneficiários no programa.

A ação, que é realizada pela equipe da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Social, visa identificar famílias, por meio de visitas domiciliares, que não necessitam do recurso e realizar o bloqueio dos cadastros. De acordo com a secretária da pasta, Camilla Capelão, "o governo federal bloqueou o benefício para os cadastros unipessoais e de algumas famílias. Para o município foi solicitado visitas domiciliares para que realizássemos a atualização dos cadastros que é realizada pela equipe nas residências. Confirmando as informações prestadas pela família, mandamos novamente as respostas para o governo federal", explica.

Condutas como fiscalizações e mutirões de averiguação devem ser organizadas para coibir as irregularidades com o programa. Além disso, segundo a secretária, o programa do Bolsa Família está passando por trocas de sistema do cadastro único (Cadúnico). "Vamos seguir com esse pente-fino, e se houver a comprovação de novas irregularidades, seguirão os bloqueios de famílias ao recurso", completa Camilla.

A Administração Municipal durante essas visitas oferta cursos de qualificação, de forma gratuita, por meio do programa "Qualifica Venâncio", e busca intermediar a empregabilidade. A prefeitura assegura que aqueles que realmente dependem do programa, não serão prejudicados.

Atualmente, com adicionais o recurso pago pelo Bolsa Família é de R$ 673,62, e é destinado às famílias em situação de pobreza, com renda mensal por pessoa de até R$ 218.