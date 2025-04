Operação mobiliza quatro cidades da Região Metropolitana

Uma mobilização de serviços da Prefeitura de São Leopoldo foi feita na Operação Resgate Trilhos do Bem, voltada ao atendimento de pessoas em situação. A ação ocorreu simultaneamente com as prefeituras de Sapucaia do Sul, Esteio e Canoas. Em São Leopoldo, foram realizadas 68 abordagens.

A secretária de Assistência Social e primeira-dama de São Leopoldo, Simone Dutra, organizou os grupos formados por representantes de diversos órgãos municipais e orientou sobre o trabalho na concentração realizada no estacionamento do Centro Administrativo. A operação seguiu com abordagens no âmbito da rua, onde as equipes percorreram as estações, embaixo da linha elevada da Trensurb, BR-116, viadutos, pontes e praças.

Simone Dutra falou que essa é a segunda etapa da operação, agora ampliada com a participação de outras prefeituras. "Nosso objetivo é detectar as pessoas que estão em situação de rua, descobrir pelo que estão passando e de forma humanizada e harmonizada entre as secretarias, encontrar uma solução para a vida de cada uma delas, atuando de forma simultânea com os municípios da região Metropolitana e Vale do Sinos", afirmou.

Os atendimentos foram voltados para a inclusão das pessoas no cadastro único, obtenção de documentos, encaminhamentos para república, ou aluguel social, atendimento de saúde com exames básicos e serviço psicossocial, acolhimento para vítimas de violência doméstica, encaminhamento para empregos e capacitações, entre outros programas sociais. O resultado esperado para esta operação, segundo a primeira-dama, é a redução de pessoas em situação de rua nos municípios participantes com a reintegração social e recuperação da dignidade destas pessoas por meio da moradia, trabalho e saúde.