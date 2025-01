Canoas lidera as ocorrências com pipas na rede elétrica

Popular entre crianças e adolescentes em diversas regiões do Brasil, as pipas ou pandorgas ganham o céu especialmente com a chegada das férias escolares. Porém, para que a diversão seja garantida, a brincadeira ser feita longe da rede elétrica. Um levantamento feito pela concessionária RGE mostrou que foram 96 ocorrências desse tipo registradas em 2024.

Além de prevenir acidentes, a orientação evita interrupções no fornecimento de energia. Ao longo de 2024, nas cidades de Canoas, Caxias do Sul e Santana do Livramento, o brinquedo foi responsável por 48 perturbações no sistema elétrico (quase a metade das ocorrências por essa mesma causa, em toda a área de concessão da empresa). Somente em Canoas, foram 23 casos no ano passado. Em Caxias do Sul, foram 15 ocorrências, enquanto na Fronteira, em Santana do Livramento, foram 10.

"A proximidade com a rede elétrica pode provocar choques fatais e interrupções de energia, por isso recomendamos procurar campos abertos, longe de equipamentos de energia e, em hipótese alguma, tentar resgatar pipas que ficaram presas na fiação", afirma Raphael Campos, gerente de Saúde e Segurança da CPFL Energia.

A concessionária trabalha o tema através de uma campanha chamada de Guardião da Vida, realizando, campanhas de conscientização nas redes sociais. Entre as mensagens da campanha, também está o alerta sobre o uso do cerol ou da chamada 'linha chilena'. O material, por conduzir energia, ao ser utilizado nas linhas das pipas aumentam consideravelmente os riscos de choques, se tiverem contato com a rede de distribuição.