Prefeitura de Tramandaí firma parceria com BRDE para futura concessão de todo o sistema de iluminação pública da cidade

Com uma população fixa ao redor de 54 mil habitantes, Tramandaí quer modernizar todo o sistema de iluminação pública da cidade. Na sexta-feira (21), a prefeitura celebrou termo de cooperação com o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) com o objetivo de estruturar uma parceria público-privada (PPP) para uma futura concessão de todo o sistema. Incluindo a substituição de cerca de 13 mil pontos de luz no perímetro urbano para a tecnologia LED.

A parceria foi celebrada na sede da prefeitura e, na oportunidade, o diretor-presidente do BRDE, Ranolfo Vieira Júnior, destacou a iniciativa da prefeitura de Tramandaí, logo no início da atual gestão, salientando os ganhos que a modernização da iluminação pública representará para o turismo e, em especial, para a comunidade local. "Trata-se de uma iniciativa que representa economia, maior eficiência e sustentabilidade, algo cada vez mais necessário diante dos eventos climáticos que estamos vivendo. Mas uma iluminação de qualidade representa, acima de tudo, bem-estar e segurança para a comunidade", frisou Ranolfo.

A modelagem da PPP compreenderá um diagnóstico completo da infraestrutura atual e das necessidades de ampliação do serviço; a viabilidade técnica, econômico-financeira e jurídica; os indicadores de desempenho; e o mecanismo de remuneração de quem assumir a concessão. Nos novos modelos, todo o sistema passa a ter telegestão em 100% dos pontos de iluminação, o que garante maior agilidade na sua manutenção. "Tramandaí está ingressando num grupo seleto de cidades gaúchas que já encontraram nas PPPs o caminho para modernizar seu sistema de iluminação, garantindo maior eficiência no serviço", destacou o diretor de Planejamento do BRDE, Leonardo Busatto.