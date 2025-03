Região central de Canela terá fiação subterrânea

O prefeito de Canela, Gilberto Cezar, recebeu em seu gabinete o superintendente da RGE, Rafael Dala Brida, para firmar uma parceria com a concessionária para iniciar o projeto de implantação de fiação subterrânea no Centro da cidade. Na oportunidade, Rafael confirmou que será iniciada a elaboração do projeto, conforme determinação do prefeito.