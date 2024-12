CPFL lança projeto de eficiência energética para apoiar hospitais gaúchos afetados por calamidades

A CPFL Energia, grupo do qual fazem parte a RGE e a CPFL Transmissão, ambas com sede no Rio Grande do Sul, anunciou a aprovação pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) de um projeto com o objetivo de promover a eficiência energética e apoiar hospitais e unidades de saúde públicas e filantrópicas afetados pelas enchentes do primeiro semestre deste ano no Estado. O "Projeto de Grande Relevância em Hospitais" contempla 40 entidades de saúde, que serão equipadas com sistemas fotovoltaicos de geração de energia, lâmpadas LED, geradores de emergência e ajustes nas entradas de energia.