Avançam obras em nova passagem sobre o Rio Forqueta

travessia do tipo "passagem molhada" sobre o Rio Forqueta A Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR) está executando em ritmo acelerado as obras de construção de uma, localizada entre Arroio do Meio e Lajeado, nas proximidades da Ponte do Exército. A estatal está realizando os serviços de terraplanagem no local.

Anteriormente, a EGR já havia implementado a base e a colocação de 65 aduelas que formam 13 galerias que irão servir de estrutura para facilitar a passagem d'água e uma placa de concreto de consolidação no topo, para viabilizar o tráfego de veículos entre as cidades. A passagem contará com uma extensão total de 400 metros, cuja finalidade será facilitar a circulação dos usuários, permitindo a passagem no sentido de Lajeado para Arroio do Meio. Dessa forma, a Ponte do Exército poderá ser utilizada exclusivamente por aqueles que trafegarem no sentido contrário.

A estrutura será constituída de 13 galerias de concreto armado com dois metros cada, formando um conjunto de cinco metros de largura com 30 metros de comprimento. A pista de rolamento que fará a aproximação à passagem será composta por uma camada de um metro de espessura formada por blocos de rocha e o pavimento formado por sub-base de rachão e base de brita graduada.

Conforme o diretor-presidente da EGR, Luís Fernando Vanacôr, a finalidade da construção é amenizar os prejuízos sofridos pela região em decorrência do considerável congestionamento enfrentado pela população todos os dias. "A partir da travessia, evitaremos o fluxo intercalado na ponte do exército e conseguiremos otimizar o tempo dos usuários que se deslocam pela região. Além disso, é importante salientar que a nova passagem não interfere, de forma alguma, no prazo de entrega da nova ponte da ERS-130, em 29 de março ", destacou o dirigente.