Trensurb confirma cedência de área para museu em São Leopoldo

A Trensurb formalizou a cedência de uma área na Estação São Leopoldo à prefeitura do Vale do SInos, para ser utilizada pelo Museu do Trem. O espaço, que possui 290 metros quadrados, fica localizado na ala norte da estação, com acesso pela avenida Mauá. Esta cedência regulariza a utilização do local pela instituição museológica, que já ocupava a área desde 2009 por meio de um acordo firmado com a Trensurb, o qual havia expirado.

O novo termo de permissão de uso tem validade de 12 meses e é considerado um passo importante para a preservação do acervo do museu, especialmente no que se refere ao armazenamento e conservação de itens históricos, que exigem espaço adequado e seguro.

O secretário de Cultura de Relações Internacionais, Claudimir Schütze, enfatizou a importância da parceria para a preservação da memória local, e expressou a satisfação com a formalização do termo, destacando a relevância histórica dos documentos e itens armazenados pelo Museu do Trem.

A diretora do Museu do Trem, Alice Bemvenuti, também trouxe o valor que o acervo histórico tem para a história do Rio Grande do Sul e de São Leopoldo. "Iniciamos transferindo as coleções em 2009 para melhor acondicionamento, o que nos permitiu segurança e diagnosticar as necessidades para os cuidados corretos que necessitam investimentos", disse.