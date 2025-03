Coletivo pede a saída do secretário de Cultura de Gramado

O Coletivo de Cultura Gramadense, representado por Naiana Amorim, fez uso da Tribuna do Povo na Câmara de Vereadores de Gramado para apresentar uma carta aberta à comunidade e ao poder público. O documento expressa a preocupação de artistas, produtores, agentes culturais e cidadãos com o atual cenário das políticas culturais no município.

Os participantes do coletivo salientam que o "diálogo com a Secretaria de Cultura tem sido frustrante, embora segmentos culturais sejam recebidos em reuniões, não há devolutivas nem encaminhamentos concretos. Isso gera desânimo e enfraquece o vínculo entre poder público e comunidade cultural", disseram representantes do coletivo.

O documento solicita que pediu, inclusive, a substituição do atual secretário de Cultura e a nomeação de um(a) gestor(a) "com reconhecida trajetória na área, sensível às demandas da comunidade, capaz de implementar com responsabilidade o Plano Municipal de Cultura e a Política Nacional de Economia Criativa" na cidade. A carta foi entregue oficialmente na sessão da Câmara de Vereadores, acompanhada de um abaixo-assinado de apoio da comunidade e endereçada ao prefeito, exigindo tomada de providências imediatas. O abaixo assinado já conta com mais de 700 assinaturas.

Em nota, a prefeitura de Gramado afirma que ainda não recebeu nenhum documento de forma oficial e o secretário Jonas da Silva segue no cargo.