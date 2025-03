Comitiva do IFRS se reúne com o Ministério da Educação para a abertura de curso audiovisual em Rio Grande

Uma comitiva com deputados gaúchos realizou uma reunião, em Brasília com o Ministério da Educação. O encontro tem o objetivo propor e discutir a criação de um novo curso no Instituto Federal do Rio Grande do Sul (IFRS) de Rio Grande, na área de cinema e audiovisual.

No ano de 2023, após consulta pública realizada pelo Campus, para elaboração do Plano de Desenvolvimento Institucional para os próximos anos, foi constatado que a comunidade externa e interna do IFRS manifestava interesse na abertura de um curso em cinema e audiovisual, uma vez que 44% das respostas optaram pelo eixo tecnológico "produção, cultura e design", com ênfase na respectiva aérea. A instituição percebeu que tem grande influência do trabalho realizado pelo projeto de extensão "Oficina de Cinema OfCine", que acontece há 10 anos, de forma contínua desde 2016.

Também foi realizada a implementação do Núcleo de Produção Audiovisual no ano de 2021, parceria criada entre o IFRS e o Ministério da Cultura, que tem como objetivo capacitar, difundir e fomentar a produção audiovisual no extremo sul do Estado do Rio Grande do Sul.

Nesta sexta-feira (28), a agenda será no Ministério da Cultura, em uma reunião com a Secretaria do Audiovisual e Secretaria de Economia Criativa e Fomento Cultural. A ideia é que o projeto para criação do curso avance nos próximos meses.