Dez cidades do oeste do RS vão receber sessões de cinema

A Sociedade Cultural João Escobar Filho (JEF) lançou o projeto "JEF - Cinema na Cidade". A iniciativa levará sessões de cinema a 10 municípios da região oeste do Rio Grande do Sul. Os municípios contemplados são São Borja, Maçambará, Unistalda, Bossoroca, Santo Tomé, Itaqui, Santo Antônio das Missões, Itacurubi, São Nicolau e Garruchos.

O projeto foi contemplado pelo edital estadual da Lei Paulo Gustavo e conta com o financiamento do Ministério da Cultura do Brasil, da Secretaria de Cultura do Rio Grande do Sul, Pró-cultura e Iecine. A proposta visa democratizar o acesso à cultura cinematográfica, proporcionando sessões de cinema ao ar livre e atividades complementares, que incluem debates e oficinas, promovendo um ambiente de troca e aprendizado.

Para a execução do projeto, o presidente da JEF, Gilberto Prado, contratou o artista, cineasta e gestor cultural Ivo Schergl Jr. Além de coordenar a iniciativa, Ivo assumirá a gestão cultural da instituição, trazendo uma nova visão estratégica para a entidade. Ele e sua equipe estão desenvolvendo um plano de negócios e comunicação inovador, que busca não apenas reposicionar a marca, mas também transformar a JEF em um polo cultural ativo e engajado, criando legado com foco nos resultados.

"Estamos muito animados com a chegada dessa iniciativa. Este projeto não só trará o cinema para mais perto das pessoas, mas também criará oportunidades para que a sociedade de São Borja e região participe ativamente de diversas iniciativas culturais e sociais e com a chegada do Ivo e equipe queremos consolidar a JEF como referência em projetos culturais na região Oeste do estado", afirma Gilberto Prado, presidente da JEF. As datas das sessões ainda serão confirmadas pela organização.