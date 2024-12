Teatro Municipal de São Leopoldo é reaberto após reformas

A prefeitura de São Leopoldo terminou as obras de revitalização do Teatro Municipal. As ações foram realizadas após a enchente que atingiram o espaço.

Entre as ações no teatro foram colocadas poltronas novas, realizada a substituição do carpete e feita a reforma do palco e pisos dos corredores. O piso dos corredores, bem como da Galeria de Arte Liana Brandão, também localizada no Centro Cultural, passaram pela substituição em razão da dilatação ocorrida após a enchente.

A revitalização do Teatro Municipal estava prevista desde o início do ano. Contudo, os danos significativos causados pela enchente no mês de maio não apenas atrasaram os trabalhos, mas também tornaram ainda mais necessária essa reforma, que buscou não apenas restaurar o espaço físico, mas também garantir condições adequadas para a realização de teatro, dança, circo e outras produções culturais.

O prefeito Ary Vannazi ressaltou o impacto positivo das obras para a comunidade e a importância de valorizar a cultura local. "Estamos entregando à comunidade um dos melhores teatros da Região Metropolitana. Tudo foi renovado; palco, móveis, estofamento, pintura. É um espaço público de qualidade que fortalece nossa cultura, nossa história e nossos artistas", complementou.

O coordenador do Teatro, Cristiano Adeli, identificou o local como um ponto de encontro entre artistas e público. "Entregamos à sociedade um equipamento cultural de felicidade. Um teatro é um investimento em saúde e economia, um espaço onde as emoções afloram e onde artistas profissionais e amadores podem mostrar seus trabalhos e gerar renda", afirmou.

Além de todas as melhorias citadas, o espaço ganhou novas poltronas, de 250 para 274, sendo 3 poltronas para pessoas com mobilidade reduzida, três para obesos e três espaços para cadeirantes.

O secretário de Cultura e Relações Internacionais, Claudimir Schütze, também destacou a importância do investimento. "É uma obra essencial. O Teatro Municipal é um equipamento público, um dos mais bonitos da região. É importante as pessoas prestigiarem as apresentações dos artistas de São Leopoldo e tantas outras localidades, oferecendo a arte da música, dança, teatro e outras. Tivemos um grande trabalho depois da enchente para reformar o Teatro, especialmente o palco", afirmou.