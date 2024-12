Hospital de Lajeado recebe área do INSS para expansão

A prefeitura de Lajeado e o Hospital Bruno Born (HBB) assinaram a escritura, por meio da qual o município faz a doação do imóvel da antiga sede do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), localizado no Centro, para o hospital. O imóvel, com mais de 2.300 metros quadrados e situado na esquina da avenida Benjamin Constant com a rua Saldanha Marinho, será usado para a futura expansão da casa de saúde.

A ideia de usar a área para ampliação do HBB começou a ser discutida há muitos anos atrás em razão da falta de espaço para expansão do hospital, mas tomou forma a partir de 2021, quando o INSS nacional concordou em fazer a permuta com o município. A partir daí, foi realizado um acordo que envolvia as três partes, cada uma com suas obrigações.

A prefeitura de Lajeado cedeu ao INSS um terreno localizado na rua Cel. Júlio May para a construção da nova sede do INSS. O HBB ficou responsável pela execução da obra do novo prédio do INSS. A prefeitura então recebeu o terreno do Instituto em troca, e repassou este terreno ao hospital, que então repassará os valores em serviços de saúde ao município.

"Este terreno, que no passado já pertenceu ao hospital, agora volta para esta entidade e permitirá que possamos ampliar nossos serviços", disse o presidente do hospital, Marcos Frank em seu pronunciamento.

"Estamos muito felizes em ver este processo, que foi longo e complexo, se encerrar. A doação deste imóvel pelo município ao HBB é o ato final de uma grande parceria que envolveu diversos entes, teve aprovação da Câmara de Vereadores e resultou em benefícios para todos. Ganhou o INSS, que tem uma sede nova e moderna. Ganhou o Bruno Born, que terá espaço para ampliar seus serviços. E ganhamos também nós, da Prefeitura, porque com tudo isso conseguiremos ter serviços melhores para o cidadão da nossa cidade e região - disse o prefeito Marcelo Caumo.

O processo da permuta passou pela Câmara de Vereadores e foi aprovado em 2021. Em março de 2024, a nova agência do INSS começou a funcionar em Lajeado. "Este projeto muito me orgulha por ser algo inédito no país, que nunca tinha sido feito antes, e serviu de modelo para outros projetos deste tipo no INSS", disse o superintendente regional, Alberto Alegre.

Participaram do evento o prefeito de Lajeado, Marcelo Caumo, a vice-prefeita, Gláucia Schumacher, o presidente da Câmara de Vereadores, Lorival Silveira, os vereadores Alex Schmitt, Isidoro Fornari, Paula Thomas e Vavá Jones, o presidente do HBB, Marcos Frank, o diretor executivo do HBB, Cristiano Dickel, o superintendente da Região Sul do INSS, Alberto Alegre, e o gerente da agência do INSS em Lajeado, José Luiz Bozetti.