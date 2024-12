Lajeado inaugura central para monitorar 18 bairros da cidade

A prefeitura de Lajeado e a Brigada Militar realizaram o ato de inauguração do Centro Integrado de Operações (CIOp), uma central de videomonitoramento do município do Vale do Taquari. O ato contou com a presença de autoridades. O Centro Integrado fica localizado junto ao prédio do 22° BPM na rua Júlio May, em Lajeado, e sua construção foi uma parceria entre entidades, administração municipal e Brigada Militar.

O CIOp de Lajeado é uma central de serviços de inteligência em segurança pública. A estrutura reúne serviços de videomonitoramento, cercamento eletrônico, sala de atendimento do telefone 190, estacionamento de viaturas, entre outros. O centro tem como objetivo aprimorar a atuação e a integração das forças de segurança no combate e prevenção à criminalidade.

São 91 câmeras com qualidade em alta definição, que abrangem 18 dos 28 bairros do município. Os aparelhos estão posicionados em locais estratégicos, sendo divididos em modelos 360° graus e monitoramento fixo. No CIOp, as imagens são transmitidas para 10 monitores de 55 polegadas. Um agente opera o equipamento 24h ao dia.

O prefeito de Lajeado, Marcelo Caumo, ressaltou a importância do trabalho conjunto da comunidade e dos órgãos de segurança para a concretização do espaço. "Esse centro já opera há algum tempo, mas é essencial que façamos a entrega formal para a comunidade de um espaço que auxilia tanto na prevenção e resposta da segurança pública da nossa cidade", disse.

Outra etapa custeada pela administração municipal é o parque tecnológico, composto pelo Vídeo Wall e câmeras de videomonitoramento. O investimento mensal é de R$ 188 mil.