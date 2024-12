Unimed Serra Gaúcha terá R$ 60 milhões em obras em 2025

Desde sua inauguração em dezembro de 2004, há 20 anos, o Complexo Hospitalar Unimed Serra Gaúcha se tornou sinônimo de saúde, cuidado, excelência e inovação. A cooperativa médica projeta, para próximos 12 meses, R$ 60 milhões em investimentos, que serão destinados à modernização e ampliação dos serviços.

O complexo é referência para 17 municípios, que compõem a área de abrangência da cooperativa médica. Em duas décadas, foram registrados mais de 1,8 milhões de atendimentos - sendo 151 mil apenas em 2024 -, que incluem, por exemplo, internações, exames laboratoriais e de imagem, procedimentos no Serviço de Hemodinâmica, urgências e emergências. O presidente da Unimed Serra Gaúcha, André Leite, enaltece a representatividade para toda a região e anuncia que novidades ainda estão por vir. Para 2025, o espaço vai receber melhorias, como a reforma da pediatria no 8º andar, a ampliação de novos serviços e o aumento no número de leitos para internação adulta e infantil.

"Em 2024 fizemos investimentos robustos no hospital, como a implementação do Centro de Cirurgia Robótica e do Command Center, melhorias no Centro de Onco-Hematologia e adquirimos 20 novos equipamentos de última geração, com software de inteligência artificial, para a realização de endoscopia. Para o próximo ano, seguiremos oferecendo o melhor para os nossos pacientes", exalta.

Estruturado em uma área superior a 43 mil metros, ele conta com uma infraestrutura de ponta que inclui cerca de 300 leitos, distribuídos entre alas de internação clínica adulta, UTI adulto, Centro Cirúrgico e Unidade Materno-Infantil (que contempla Centro Obstétrico, internação pediátrica e UTIs pediátrica e neonatal). Além disso, o hospital reúne uma equipe composta por mais de 2.335 profissionais entre médicos, enfermeiros, técnicos, farmacêuticos, fisioterapeutas, nutricionistas e muitos outros.