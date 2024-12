Em São Leopoldo, dique no bairro Campina passa por obras

A obra de elevação do talude do dique do bairro Campina, em São Leopoldo, está em andamento. A intervenção vai elevar em meio metro a proteção da região e faz parte de um conjunto de medidas de mitigação às cheias, especialmente após a enchente de maio.

O secretário de governo, Nelson Spolaor falou sobre a importância e o simbolismo dessa obra. "Naquela tragédia de maio, todos nós sofremos muito. Nós sabemos como a comunidade vive insegura com isso toda vez que sai um alerta da Defesa Civil", afirmou.

O engenheiro da Secretaria Municipal de Obras e Viação, Paulo Kumer, explicou tecnicamente o procedimento. "Nós estamos iniciando aqui com a limpeza dos diques. Depois vamos compactar junto com a argila e iremos erguer em média 50 centímetros. É um trabalho bem demorado, porque só há um caminho de ida e volta, então tem que ser feito com bastante paciência", elucidou.

Ex-secretário do Meio Ambiente, o vereador eleito Anderson Etter falou sobre a importância da manutenção dessas obras. "Há alguns anos houve uma chuva aqui, nem perto dessa que vivemos em 2024, mas que alagou a região porque a casa de bombas do Arroio Cerquinha estava defasada. A prefeitura cobrou os recursos do governo federal a fim de realizar os investimentos necessários e nós temos que exercer este papel de fiscalização nos próximos anos", afirmou.

O morador e líder comunitário da Campina, Cristiano Dornelles, falou sobre o ponto de vista da comunidade. "Os moradores já vinham cobrando e nos questionando se seria feito mesmo essa obra e as máquinas estão aqui trabalhando, então é um compromisso que o prefeito Vanazzi está honrando", reconheceu.