Ponte vai religar municípios de Passo Fundo e Marau, no Norte

A prefeitura de Passo Fundo deu início à construção de uma nova ponte sobre o Rio Jacuí, ligando as comunidades de São Valentim, em Passo Fundo, e Três Cerros, em Marau. A obra substituirá a antiga estrutura de madeira, que foi destruída pelas fortes chuvas de novembro de 2023, comprometendo o pilar central.

Como medida emergencial, uma ponte provisória foi instalada pelo Comando Militar do Sul (Exército), garantindo o trânsito temporário no local. Agora, a nova estrutura definitiva será feita em concreto, com 15 metros de comprimento e 6,30 metros de largura. Ela terá capacidade para o tráfego de veículos leves e pesados, como caminhões e tratores de pequeno porte.

De acordo com o secretário de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Passo Fundo, Cristiam Thans, a obra é um marco para os moradores das comunidades afetadas. "Essa ponte significa mais segurança e qualidade para as pessoas que dependem dessa via. A estrutura pré-moldada atende aos padrões necessários para garantir uma circulação adequada e duradoura", afirmou.

O projeto, orçado em R$ 627.5, está sendo financiado com recursos do governo federal e uma contrapartida da Prefeitura de Passo Fundo. A previsão é que a ponte esteja concluída e liberada para uso em até 60 dias, beneficiando diretamente as comunidades de São Valentim e Três Cerros, que dependem da ligação para transporte e outras atividades essenciais. A previsão é de que as obras da ponte tenham início dentro de 60 dias, ou seja, no mês de fevereiro.