Ivoti inicia obras de restauro do Belvedere

A prefeitura de Ivoti deu início a primeira etapa da obra de revitalização do Belvedere, um dos cartões-postais da cidade. Com investimento total de R$ 1,8 milhões, o projeto trará melhorias significativas ao espaço, promovendo mais conforto, funcionalidade e opções de lazer para a comunidade e visitantes.

Nesta primeira fase, o foco será a execução da rua compartilhada que liga o Belvedere a outras áreas de circulação. Além disso, serão construídos quiosques e um palco, ampliando as possibilidades de utilização do espaço para atividades culturais, eventos e lazer. Esta etapa também inclui a elaboração de projetos complementares e o projeto executivo com a compatibilização de todas as propostas.

Na sequência, a segunda etapa prevê intervenções na área após o mirante. Entre os destaques, está a execução de decks que permitirão uma integração ainda maior com a natureza, criando pontos de contemplação e convivência para moradores e turistas. A revitalização do Belvedere faz parte de um compromisso da administração municipal em valorizar os espaços públicos e fomentar o turismo na cidade.