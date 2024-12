Prédio histórico de São José do Hortêncio vai passar por restauro

Comprado em 2022 pela prefeitura de São José do Hortêncio, o conjunto de construções então pertencentes à Igreja Católica teve em 2024 um novo passo para tornar-se um espaço de uso comunitário. O sobrado, o principal prédio do conjunto, foi contemplado com o estabelecimento de um projeto de restauração. A empresa Escaiola Arquitetura Rara, dedicou esse ano para estudar todas as particularidades que cercam esse espaço e, a partir disso, trazer informações sobre as atuais condições e de como o sobrado deve ser aproveitado depois da restauração.

Segundo o relatório da Escaiola, o prédio, embora não apresente riscos iminentes de desabamento ou danos estruturais graves, exibe diversas patologias que exigem atenção imediata. Elementos como o assoalho em estado precário, a estabilidade do telhado e fissuras nas paredes demandam intervenção cuidadosa para evitar o agravamento das condições e a perda do patrimônio.

O projeto de restauração será conduzido a fim de respeitar as características originais do imóvel. Cada detalhe construtivo, desde os revestimentos até as esquadrias, será tratado com técnicas especializadas, incluindo análises laboratoriais para reproduzir com precisão os materiais originais. As esquadrias serão restauradas, enquanto as que não puderem ser recuperadas serão reproduzidas de forma fiel, garantindo que a intervenção seja legível e em sintonia com o patrimônio histórico.

Além de revitalizar o imóvel, o projeto busca transformar o espaço em um centro cultural, com múltiplas possibilidades de uso. Exposições, palestras, oficinas e outras atividades culturais estão entre as propostas, junto com a instalação de áreas administrativas e de estudo, promovendo a integração entre a preservação da memória e a criação de novas experiências culturais. Essa restauração representa não apenas uma intervenção arquitetônica, mas um compromisso com a manutenção viva da história, respeitando o passado enquanto se projeta um futuro de usos coletivos e significativos para a comunidade.

Em 2025 o município buscará recursos em leis de inventivo à preservação do patrimônio histórico e cultural. "É um compromisso que temos com nossa comunidade e que vai fomentar ainda mais aquilo que nos orgulha, a nossa história e nossa terra", salienta a prefeita Ester Elisa Dill Koch.