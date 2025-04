Restauro de igreja em Rio Pardo avança mais uma etapa

O projeto de restauração da Igreja Nossa Senhora do Rosário, em Rio Pardo, deu início as suas atividades, que consistem nas intervenções propostas para o restauro da edificação, levando em consideração a ordem de prioridade pelo grau de degradação. Será realizada uma subcobertura metálica em função do comprometimento pela infiltração de água da chuva e ação dos cupins. E, na sequência, a intervenção na nave, capela mor e seus bens integrados.

Esta primeira fase da obra, já aprovada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado do Rio Grande do Sul (Iphae), deve levar oito meses. Será executada de acordo com os projetos arquitetônicos e de PPCI realizados no estudo viabilizado através do incentivo fiscal da LIC/RS.

Construída entre 1774/1779, a edificação é patrimônio tombado pelo município (1980) e pelo Iphae (2010), e simboliza a história viva da colonização portuguesa na região do Vale do Rio Pardo. Projetada pelo engenheiro Coronel Francisco João Roscio, que integrou uma Comissão de demarcação de fronteiras, a construção rústica - com 1.756 metros quadrados - possui sete altares de madeira de origem barroca e sacadas.