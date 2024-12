Santa Clara do Sul tem crescimento na área urbana

A cidade de Santa Clara do Sul está entre os municípios que mais se destacaram no crescimento urbano no Vale do Taquari e no Estado, conforme apontam os dados do Censo 2022 do IBGE. A população residente na área urbana cresceu 69,5% em relação a 2010, passando de 2.855 para 4.839 pessoas.

Esse incremento é o mais expressivo da região em proporção ao número de habitantes e reforça o papel do município como polo de atração para quem busca qualidade de vida em um ambiente estruturado. O salto populacional na área urbana é reflexo do planejamento sustentável e infraestrutura adequada. "Esse crescimento urbano reflete o esforço coletivo para tornar Santa Clara do Sul um lugar cada vez melhor para se viver", destaca o prefeito Paulo Kohlrausch.

Com uma população total de 6.887 habitantes, Santa Clara do Sul também se destacou no crescimento proporcional geral no Vale do Taquari, ficando em segundo lugar, com um aumento de 20,9% em relação ao Censo anterior. O crescimento urbano de Santa Clara do Sul supera a média regional e estadual.