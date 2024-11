Maria Fumaça da Serra gaúcha terá espetáculos natalinos

Durante os próximos três sábados, dias 30 de novembro, 7 e 14 de dezembro, a Maria Fumaça da Serra gaúcha recebe o passeio especial 'Natal Sobre Trilhos'. O espetáculo acontece a bordo dos vagões do trem e também nas estações do percurso, entre as cidades de Bento Gonçalves, Garibaldi e Carlos Barbosa. O passeio, que ainda tem alguns ingressos disponíveis para este ano, é operado pela Giordani Turismo e a programação artística é assinada pela Darte Entretenimento.

Personagens exclusivos com mensagens e reflexões, músicas temáticas, luzes e decoração especial dentro e fora dos vagões, e a visita do Papai Noel devem encantar os passageiros. Uma bandinha natalina que toca canções clássicas da época em ritmo de fanfarra, é outro destaque entre as apresentações do 'Natal Sobre Trilhos'.

O passeio contempla a viagem na Maria Fumaça, transfer (pré ou pós passeio), degustação de um prato típico e os tradicionais vinhos, espumantes e suco de uva produzidos na região. O tíquete também garante visitação ao Parque Cultural Epopeia Italiana. Toda a programação do 'Natal Sobre Trilhos' tem duração aproximada de 3h30. O passeio custa R$ 320,00 por adulto e pode ser adquirido no site da Giordani Turismo.