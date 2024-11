Abertura da vindima 2025 ocorre em Bento Gonçalves

No domingo (24) acontecerá a grande festa para marcar o início do período de vindima 2025 na Serra Gaúcha. O evento acontece no Fundaparque, em Bento Gonçalves, e será aberto ao público.

Dentre a agenda de atividades, ocorrerá a ativação do Pipa Parade, projeto que celebra a vindima da serra gaúcha com um circuito inédito de intervenções artísticas em barricas de vinhos. Ação que envolve mais de 30 artistas renomados do Rio Grande do Sul, que apresentarão suas obras em pontos estratégicos da região, formando um circuito turístico celebrando também os 150 anos da imigração italiana na Serra Gaúcha.

"Os visitantes terão a oportunidade de vivenciar a experiência de produzir geleias, aprender um pouco mais dos costumes locais e acompanhar de perto a construção de uma taipa (muro de pedras muito comum na serra gaúcha) além é claro, da presença das melhores vinícolas da região juntamente com uma seleção especial da gastronomia serrana", diz Marcos Giordani, um dos porta vozes do evento. A exposição das artes com o circuito itinerante turístico do Pipa Parade acontecerá de 7 de janeiro a 1 de março de 2025 e terá como tema os 150 anos da imigração italiana no Rio Grande do Sul.