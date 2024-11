Natal Mágico de Taquara inicia a programação nesta quinta-feira

O 19º Natal Mágico de Taquara inicia nesta quinta-feira (21). A programação começa com um desfile natalino às 19h30, na rua Júlio de Castilhos, seguido pelo acendimento das luzes de natal e pela apresentação do Coral de Adolescentes do IACS, às 20h. O evento, que segue até o dia 19 de dezembro é promovido pela Prefeitura de Taquara, Sesc-Taquara e Associação de Voluntárias do Natal Mágico.

Às 19h30, haverá a primeira atividade do Natal Mágico de Taquara, com o desfile natalino. A saída será na rua Júlio de Castilhos, em frente às igrejas Católica e Luterana, em direção à Praça Marechal Deodoro. No desfile, estarão presentes as voluntárias do Natal Mágico, estudantes de escolas das redes pública e privada

Após o desfile, na Praça Marechal Deodoro, ocorrerá o protocolo de abertura do evento, com o acendimento oficial das luzes de Natal em toda a área central de Taquara. Às 20h, inicia o show com o Coral de Adolescentes do IACS, que trará um repertório eclético com músicas natalinas.