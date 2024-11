Expovale e Construmóbil atraem 108 mil pessoas, e vendas chegam a R$ 120 milhões

Evento da retomada, da reconstrução e da superação, a 23ª Feira Industrial, Comercial e de Serviços do Vale do Taquari (Expovale) e a 11ª Feira da Construção Civil, Mobiliário e Decoração (Construmóbil) encerraram no domingo, após nove dias de programação da edição conjunta realizada no Parque do Imigrante. O evento do Vale do Taquari uniu pela segunda vez o potencial das duas feiras e revelou grandes resultados.

Os mais de 400 expositores presentes declararam R$ 120,5 milhões em vendas e R$ 288,2 milhões em prospecção. Já o público circulante alcançou 108 mil pessoas, considerando visitantes, cortesias, expositores e prestadores de serviços. Os números foram anunciados em coletiva de imprensa pela comissão organizadora, logo após o fechamento dos pavilhões comerciais.

O presidente da Associação Comercia e Industrial de Lajeado (Acil), Joni Zagonel, agradeceu aos voluntários, equipe de trabalho, prefeitura e patrocinadores. E ao enaltecer a grandeza do evento, o líder expressou o sentimento de contar com maior participação do governo do Estado. "Estamos fazendo investimentos em nome de toda a região. Todos que vêm de fora se surpreendem, mostrando o que a força conjunta é capaz de realizar". O prefeito de Lajeado, Marcelo Caumo, lembrou a decisão de manter o evento. E em relação à infraestrutura do Parque do Imigrante, citou o projeto de modernização e o apoio às melhorias. "São obras robustas e importantes e o município tá disposto a participar e contribuir".

Ao avaliar os números, a presidente da Expovale, Graciela Black, comemorou os números e a satisfação de ter recebido elogios e comentários que mostram a evolução das feiras a cada edição. "Estamos felizes por mais esse evento e o que ele representou para todos", disse.

Para o presidente da Construmóbil, Daniel Bergesch, o desempenho comprova o que foi percebido ao longo das feiras. E por ter acompanhado de perto as obras de melhorias do Parque, Bergesch também considerou que "o Centro de Eventos é apenas o primeiro passo, carecendo da sequência para sediar outros eventos e feiras em âmbito estadual. Sabemos que temos potencial", avaliou o diretor de um dos eventos do Vale do Taquari.