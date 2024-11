Festival de Música de Nova Prata terá programação de dois dias com foco no estilo instrumental e autoral

Os amantes da música instrumental e autoral terão, nos dias 23 e 24 de novembro, a quarta edição do Festival de Música de Nova Prata. As apresentações ocorrerão na Praça da Bandeira.

O festival surgiu com o intuito de promover e difundir a produção de música instrumental e autoral do Estado, e já contou com edições em 2015, 2017 e 2021, proporcionando, através de programação gratuita, apresentações musicais de grupos autorais ou instrumentais do RS e atividades de formação, além de divulgar e fomentar novos talentos, com a Mostra Paralela.

Cinco atrações foram convidadas para integrar a programação do evento: Grupo UPA, Tatiéli Bueno em Tributo a Mercedes Sosa, Kiai, Gil Jazz Trio e Quinteto Canjerana. As performances ocorrem no palco montado na Praça da Bandeira, após as apresentações da Mostra Paralela.

A cada dia do festival, a Mostra Paralela apresenta ao público duas atrações, que vão ao palco antes da programação principal do evento. A curadoria da Mostra teve o imenso desafio de eleger quatro atrações entre 71 inscritos.

As quatro atrações selecionadas são Ana Matielo, Adrieli Sperandir, Cleômenes Jr Quarteto e Uiliam Michelon Quarteto. Pelas redes sociais do evento (@femunp) é possível conferir a programação de cada um dos dias do Festival.