Vale do Rio Pardo entrega seis projetos para análise do Brics

Os seis projetos elencados pelos técnicos do Comitê Pró-Clima do Vale do Rio Pardo foram entregues, a diretores dos Brics - grupo de economias emergentes formado pelo Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. A entrega foi realizada pela secretária de Estado do Meio Ambiente, Marjorie Kauffmann, na Conferência do Clima da Organização das Nações Unidas que este ano acontece em Baku, no Azerbaijão (COP29).

As propostas, que foram publicadas em uma cartilha, traduzida para o inglês, foram entregues ao estado pelo Consórcio Intermunicipal de Serviços do Vale do Rio Pardo (Cisvale), no evento realizado em 25 de outubro, em Santa Cruz do Sul, para apresentação das propostas. Ao todo, serão necessários mais de R$ 79 milhões para a execução dos projetos para adaptação, resiliência e recuperação do meio ambiente.

A reunião ocorreu na presença da secretária Marjorie e da assessora do clima da Secretaria Estadual do Meio Ambiente, Daniela Lara. Daniela foi quem levou os documentos para o governo gaúcho, com a missão fazer chegar os projetos do Vale do Rio Pardo na conferência internacional. Em agenda oficial no Azerbaijão, a delegação gaúcha encontrou-se com diretores dos Brics. "Entregamos os projetos do Comitê Pró-Clima, do Cisvale, com vários projetos de adaptação e resiliência para a região", destaca a assessora.

Já a secretária Marjorie Kauffmann, que no evento representa o governo federal, confirmou que o encontro com os dirigentes do grupo de países foi positivo. "Estamos realizando várias agendas aqui em Baku, esta, com os Brics, em especial, interessa muito o Vale do Rio Pardo. Seguimos agora no aguardo do retorno dos Brics, assim como uma série de outras oportunidades que estamos encaminhando para estes e outros projetos trazidos do Rio Grande do Sul", reforça a secretária.

Os projetos foram elaborados pela equipe técnica do Comitê Pró-Clima, com base nos eixos resiliência climática e gestão de desastres, gestão de recursos hídricos e revitalização de ecossistemas, infraestrutura e urbanização sustentável e recuperação de solos agriculturáveis e agricultura sustentável. Para a execução das propostas, os recursos precisam ser captados pelo Vale do Rio Pardo para início das atividades. "Estamos muito otimistas com este encontro, realizado durante a Conferência do Clima da ONU. Para nós é muito importante que as necessidades da região ganhem visibilidade", comenta a presidente do Cisvale, Sandra Backes.

De acordo com a diretora executiva do Cisvale, Léa Vargas, as cartilhas com as seis propostas elaboradas pela equipe técnica foram traduzidas para o idioma inglês, com o objetivo de serem apresentadas durante o evento internacional do clima no Azerbaijão. "É uma grande oportunidade de mostrar que o trabalho que tem sido feito pelo Comitê Pró-Clima é sério e está alinhado com a necessidade atual", pontua.