Empresa de alimentos vai ampliar fábrica em Alvorada

A Farias Alimentos está expandindo os seus negócios no Distrito Industrial de Alvorada. Só no terreno, haverá uma ampliação de 5,5 hectares, sendo 4 mil metros quadrados de área construída. Uma das maiores panificadoras do Sul do Brasil, a empresa também dobrará a produtividade de 7,5 para 15 mil pães por hora. Já o número de colaboradores aumentará em cerca de 60%.

A empresa nasceu em 1987 como uma padaria na zona norte de Porto Alegre. O Panifício Farias foi fundado pelo casal Gueno e Áuria. Atualmente, a Farias Alimentos é gerenciada pelos irmãos Dino, Fernando e João, responsáveis pela expansão dos negócios familiares. Conforme Fernando Farias, um dos proprietários, a empresa hoje é a segunda maior da Região Sul do Brasil, mesmo atuando apenas no Rio Grande Sul e em uma pequena parte de Santa Catarina. Os empresários, porém, já estão trabalhando na expansão do mercado no estado catarinenese.

Para o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Roberto Silveira, a iniciativa da Farias Alimentos é mais uma conquista para a cidade. "A expansão da empresa é o resultado de um trabalho conjunto entre o setor público e privado e fortalecerá o desenvolvimento socioeconômico, com a geração de empregos e o fortalecimento da economia local".

O prefeito Douglas Martello salientou o trabalho para tornar Alvorada uma cidade cada vez mais atrativa para novos investimentos. "A ampliação da Farias Alimentos representa como Alvorada é propícia para os negócios. Nosso compromisso é agilizar os processos para o crescimento e instalação de novas empresas, com desburocratização e incentivos para quem quer investir na cidade", destacou.