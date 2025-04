Empresa do ramo de climatização anuncia investimento de R$ 5 milhões para expansão em Venâncio Aires

Os empresários da Evaporsul Climatizadores, Cristiano Leandro e Carlos André Ribeiro, divulgaram os planos de expansão da empresa em Venâncio Aires. Reconhecida no mercado de climatizadores evaporativos, a empresa planeja investir R$ 5 milhões nos próximos três anos, com o objetivo de modernizar sua planta industrial e ampliar suas operações no município.

O anúncio foi feito ao secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo, Marcos Hüumann, e ao secretário de Administração, Governança e Gestão, Tiago Quintana. Atualmente, tramita na Câmara de Vereadores o projeto de lei que concede doação subsidiada de um imóvel, que inclui um terreno com benfeitorias e um prédio onde a empresa já está em funcionamento, com o intuito de apoiar a ampliação das operações permitir que a empresa invista em melhorias fabris nos próximos anos.

Como parte do processo de doação subsidiada, a Evaporsul terá algumas contrapartidas, como o aumento do número de funcionários e um crescimento no faturamento. A expectativa é que a expansão da empresa gere novos postos de trabalho e contribua para o desenvolvimento econômico da cidade do Vale do Rio Pardo.