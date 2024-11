1ª Festa Literária Internacional de Taquara segue até sábado

A 1ª Festa Literária Internacional de Taquara (Flitaq), que teve início nesta quarta-feira (6), acontece até sábado (9). As atrações são promovidas em diversos locais como na Praça Marechal Deodoro onde está o palco Filtaq, no HUB Conexão XXI, no Escritório 2 Cinco 9, no Centro Educacional Indio Brasileiro Cezar e no Centro de Eventos da Faccat.

O evento de abertura teve cortejo ao poeta e escritor Eldo Ivo Klain (in memoriam), homenageado da primeira edição da Flitaq e também com a mesa de conversa com a antologia "A mesa do escriba", com o poeta mexicano Eduardo Langagne.

Nesta sexta-feira (8), está programada uma oficina de poesia com Pedro Gonzaga, das 9h às 12h. Já às 19h30min, a mesa "Caminhos de liberdade", traz uma conversa com a escritora cubana Teresa Cárdenas e a gaúcha Taiane Santi, mediadas pela livreira Nanni Rios, da livraria Baleia, de Porto Alegre.

Outro destaque da programação será o show de encerramento da Flitaq, em homenagem ao cantor Belchior, interpretado por Silvero Pereira. Conhecido por seus trabalhos no cinema e na televisão, o artista promete emocionar o público com sua performance musical no dia 9 de novembro, no Centro de Eventos Faccat, às 20h30min. Os ingressos para o show devem ser retirados na Unidade do Sesc Taquara, mediante a disponibilidade de espaço do local.