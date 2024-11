Região das Missões recebe evento sobre preservação histórica

Até quinta-feira (7), os municípios de São Miguel das Missões, Santo Ângelo e Cerro Largo, na região das Missõees, recebe atividades do projeto "Memória do Patrimônio nas Missões". São ações educativas que promovem o debate sobre a história das políticas de valorização e preservação do patrimônio cultural da região das Missões.

A iniciativa é do historiador Darlan Marchi, do Programa de Pós-graduação em História da Universidade Federal de Pelotas (PPGH/UFPel). O objetivo, segundo o acadêmico, é a "sensibilização do olhar para a diversidade do patrimônio cultural deste território".

A programação voltada aos agentes multiplicadores teve início na segunda-feira (4), no auditório da Escola Municipal João de Oliveira Costa, em São Miguel das Missões. Na terça-feira, às 14h, haverá a oficina "As fases estéticas da estatuária do Museu das Missões" e apresentação do espetáculo de atores e bonecos "Escultórias Fascinantes", ministrada pelo Grupo de Teatro "Turma do Dionísio", com Jerson Fontana e Maristela Marasca, no Sítio Histórico São Miguel Arcanjo.

A programação continua na quarta-feira (6) em Cerro Largo, às 19h15min, com uma Roda de conversa com os temas "O papel central dos jesuítas e colonos fundadores de Cerro Largo no processo de valorização das Missões na primeira metade do século XX" , conduzida pelo historiador Darlan Marchi; e "Perspectivas atuais sobre o patrimônio cultural das Missões, destacando o patrimônio imaterial e as práticas populares", conduzida pela historiadora Juliani Borchardt, na Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS).

Na quinta-feira (7), Santo Angelo recebe, às 9h, uma visita ao Museu Histórico das Missões com a Associação de Pais e Amigos dos Surdos de Santo Ângelo, mediada por Douglas Barbosa, curador da exposição. Já das 13h30min às 17h30min, acontecem os Diálogos sobre Patrimônio e Identidade Cultural nas Missões. Na mesa 1, "Um século de políticas de patrimônio nas Missões: identidades, memórias e transformações", com os historiadores Darlan Marchi e Juliani Borchardt; e, na mesa 2, "O patrimônio nas Missões na perspectiva Mbyá-Guarani: arte, cultura e memória", com Anildo Kuaray (aldeia Guarani Tekoá Piãú) e professora Bedati Finokiet (UFFS).

A iniciativa destaca o papel das Missões Jesuíticas — aldeamentos indígenas fundados no século XVII por jesuítas espanhóis — e inclui a produção de dois livros. Um abordará a trajetória das políticas de preservação patrimonial na região, e o outro é uma cartilha educativa para professores, com sugestões de atividades voltadas ao ensino do patrimônio cultural local. As publicações serão distribuídas em escolas, bibliotecas e instituições culturais.